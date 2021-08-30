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Довбышу из "Нацкорпуса" избрали меру пресечения

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
30 августа, 16:19
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Двух ветеранов АТО задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа
Срочная новость
Срочная новость / Фото: Сегодня

Ветерану АТО Олегу Довбышу в качестве меры пресечения дали 60 суток ареста без права внесения залога.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Кроме того, Дмитрий Кухарчук, второй подозреваемый в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа, который порезал себе вены сегодня, 30 августа, вернулся после оказанной медпомощи. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Предыстория

Ранее в Нацполиции сообщили, что двоих жителей Черкасской области задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа, а суд якобы назначил им "меру пресечения в виде содержания под стражей" – Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша.

Позже оказалось, что "арестованным" ветеранам только вручили подозрения и назначили допрос на 30 августа в Киеве.

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Также глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил правоохранителей и медиков, которые обеспечивали правопорядок и оказывали помощь во время акции протеста "Нацкорпуса" у ОПУ, и заявил, что всех виновных в насилии накажут.

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