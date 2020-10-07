Українська
$ 28,36
33,48
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Дожди и грозы. Киев накрыла непогода (видео)

7 октября, 09:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Из-за непогоды образовались пробки

Утром в среду, 7 октября, Киев накрыл сильный дождь, местами город подтоплен. Стихия бушует во всех районах столицы.

Реклама

Очевидцы выложили в Сеть видео, как в столице подтопило дороги.

Отметим, из-за непогоды, в городе образовались пробки.

Служба "Киевавтодора" дежурит на проблемных местах. В частности, на ул. Броварской возле станции метро "Черниговская", развязки возле станции метро "Левобрежная", ул. Брожки, тоннель на ул. О. Телиги – благодаря своевременной работе удалось избежать подтоплений.


В тренде
Отец давно это планировал: стали известны подробности сожжения ребенка в Киеве (видео)
Реклама

В случае выявления мест подтоплений КК "Киевавтодор" призывает обращаться горожан к круглосуточной диспетчерской по тел.: 284-74-19.

Напомним, из-за сильных дождей и порывов ветра, которые обрушились на Украину, по состоянию на утро 1 октября обесточены 162 населенных пункта.

А вечером 5 октября прошел мощный ливень с порывами сильного ветра в Ивано-Франковске. Спасатели устраняли последствия.

Ранее мы сообщали, что 25 августа в результате сильных дождей Киев был затоплен – смотрите видео:

Видео: Киев Сейчас

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев дождь гроза

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)Другие новости
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от "Слуги народа"Другие новости
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)Происшествия
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробности
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробностиПроисшествия
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метро
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метроПроисшествия
Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погоды
Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погодыДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять