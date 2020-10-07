Дожди и грозы. Киев накрыла непогода (видео)

Утром в среду, 7 октября, Киев накрыл сильный дождь, местами город подтоплен. Стихия бушует во всех районах столицы.

Реклама

Очевидцы выложили в Сеть видео, как в столице подтопило дороги.

Отметим, из-за непогоды, в городе образовались пробки.

Служба "Киевавтодора" дежурит на проблемных местах. В частности, на ул. Броварской возле станции метро "Черниговская", развязки возле станции метро "Левобрежная", ул. Брожки, тоннель на ул. О. Телиги – благодаря своевременной работе удалось избежать подтоплений.





Реклама

В случае выявления мест подтоплений КК "Киевавтодор" призывает обращаться горожан к круглосуточной диспетчерской по тел.: 284-74-19.

Напомним, из-за сильных дождей и порывов ветра, которые обрушились на Украину, по состоянию на утро 1 октября обесточены 162 населенных пункта.

А вечером 5 октября прошел мощный ливень с порывами сильного ветра в Ивано-Франковске. Спасатели устраняли последствия.

Ранее мы сообщали, что 25 августа в результате сильных дождей Киев был затоплен – смотрите видео:

Видео: Киев Сейчас

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама