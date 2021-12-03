Дрожали от страха. Как сложилась судьба баранов, которых бросили митингующие в центре Киева

Стадо из двух овечек и трех баранов будет жить месяц на карантине в Киевском зоопарке

Копытных бросили под зданием КГГА протестующие / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне до сих пор обсуждают митинг, который провели 30 ноября под зданием КГГА на Крещатике. Тут протестовали против скотских условий перевозки граждан в столичных маршрутках. Организаторы привезли под здание 5 баранов. Животных просто бросили под стенами КГГА. Митингующие уехали, а несчастные овцы остались бродить возле мэрии. Сайт "Сегодня" выяснил, где сейчас копытные и что с ними будет.

Некоторые киевляне предполагали, что искать баранов нужно будет в ресторанах в виде шашлыка. Действия протестующих возмутили многих зоозащитников, особенно моменты, когда животных выбрасывали из маршрутки, а потом за ноги тащили к зданию мэрии.

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Сейчас бараны живут в зоопарке. Фото: Киевзоо

На Крещатике баранам не место

Как выяснил сайт "Сегодня", перепуганных баранов забрали в Киевский зоопарк. Там они находятся сейчас.

"Мы забрали овец и баранов со двора КГГА. Там они забились в угол и дрожали от страха, имели неприглядный вид. Было принято решение забрать их в зоопарк, поскольку на Крещатике баранам не место. Многие даже писали, что животные уйдут на шашлык. Это не так. Бараны и овцы находятся у нас на карантине", – рассказал сайту "Сегодня" гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Барашкам присвоили номера, чтобы не путать

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В группе 5 животных – 2 овечки и 3 барана. Это обычные беспородные свойские животные. Они без чипов – ничейные.

Когда овцы поступили в зоопарк, их кормили только сеном, чтобы избежать осложнений для кишечника. Некоторые даже боялись заходить под крытый вольер. Но сейчас их уже кормят полноценным кормом.

Бараны и овцы находятся на карантине

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Глисты и проблемы с копытами

"Бараны и овцы едят с очень большим аппетитом, уже освоились и проявляют активность. Копытным были сделаны анализы. У животных выявили глисты, а у двух особей хромота – у них неправильно разрослись копыта, их им никто не чистил. Копытные немного истощены, а так все в пределах нормы. Полное обследование еще впереди", – рассказал сайту "Сегодня" завотделом ветеринарной медицины Киевского зоопарка Виталий Кобылинский.

Чтобы не путать животных, их пронумеровали. На боках вывели мелом цифрами – 1,2,3,4,5.

Животным провели анализы

Будут в контактном зоопарке

Дальнейшая судьба животных будет решаться со временем, но на карантине в Киевском зоопарке они пробудут минимум 1 месяц.

"За это время мы их откормим, отмоем, выведем глисты. Словом, создадим максимально комфортные условия для жизни. После истечения срока карантина, они останутся жить у нас, на территории детского контактного зоопарка", – рассказал нам Кирилл Трантин.

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