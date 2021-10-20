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"Дури" на миллион. В Киеве изъяли крупную партию наркотиков (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 октября, 14:34
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В Херсонской области копы обнаружили место, где фигуранты выращивали наркотические вещества
Преступникам грозит большой срок
Преступникам грозит большой срок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве изъяли наркотики, которые попадали в столицу из Херсонской области. Организаторами незаконного бизнеса оказались родственники – дед и племянник, им помогали двое местных жителей – поставщик и сбытчик.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Наркотики выращивали на территории Херсонской области и поставляли в столицу.

"Мы провели обыски по месту жительства фигурантов, которым в сбыте помогали еще двое местных жителей, и изъяли около шести килограммов канабиса, боевой пистолет, ружье и патроны различного калибра. Кроме того, в Киеве мы задержали еще двух сообщников – 40-летнего поставщика и 46-летнего сбытчика, ранее судимого за убийство. В их доме мы обнаружили и изъяли пакеты с веществом зеленого цвета и электронные весы. В целом сумма изъятых запрещенных веществ составляет более одного миллиона гривен", – рассказал начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов.

Наркотики выращивали в Херсонской области
Наркотики выращивали в Херсонской области / Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Херсонской области копы обнаружили место, где фигуранты выращивали наркотические вещества. Оперативники изъяли 56 кустов конопли.

На месте также изъяли оружие
На месте также изъяли оружие / Фото: Нацполиция

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 310. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Полицейские обнаружили во время обысков крупную сумму
Полицейские обнаружили во время обысков крупную сумму / Фото: Нацполиция

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

В каких областях нашли больше всего наркотиков:

  • Днепропетровская;
  • Харьковская;
  • Донецкая.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, которые распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.

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