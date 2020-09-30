Бурым медведям в Киевском зоопарке сделали операции. Мы 20 минут находились с ними в клетке – репортаж

Мы увидели своими глазами, как бурые медведи Чип и Дейл в Киевском зоопарке прошли медосмотр и перенсли операцию

В Киевском зоопарке провели уникальную операцию. При помощи анестезии ветеринары сделали комплексный ветеринарный осмотр для медведей Чипа и Дейла – это потомки пары бурых медведей Потапа и Насти. Корреспондент "Сегодня" побывал во время уникальной и сложной процедуры.

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На часах – 9:20. Возле вольера братьев – Чипа и Дейла собралось до 10 человек – киперы, ветеринары, сотрудники профильных отделов зоопарка.

Анестезию косолапым ввели при помощи духового ружья. Уколы со снотворным животные получили по очереди. Вскоре они начали постепенно засыпать. Уснули, как настоящие братья, обняв друг друга возле входа в вольер.

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Фото: Александр Марущак "Сегодня"

Убедившись, что Чип и Дейл спят, сотрудники зоопарка мгновенно взялись за работу. Животных удобно уложили на опилки. В вольер занесли необходимую аппаратуру. Начался медицинский осмотр.

Видео: Сегодня

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Признаюсь, что находиться в одной клетке, пусть и со спящими дикими животными, страшновато. Ветеринары регулярно проверяли, как проходит сон мишек: щупали их пульс, трогали языки и осматривая глаза. Одна из участниц медосмотра несколько раз сурово повторила, чтобы никто не стоял на выходе из вольера. Это единственный путь к спасению, если медведь вдруг неожиданно проснется. Пришлось отойти в сторонку и расспросить, для чего все это делается.

Видео: Сегодня

Чип и Дейл родились в 2014 году – им по шесть лет. Дейл весит – 205 килограмм, а Чип – 245, 5 килограмм. Дейл немножко светлее в шерсти, как его мама Настя, и по характеру такой же, как она. Чип, больше похож по характеру на своего папу Потапа и имеет темный окрас.

"Осмотр делаем, чтобы не пропустить ни одного серьезного заболевания. Нам необходимо получить всю динамику анализов и картину состояния здоровья животного в целом. У медведей "болевая точка" – зубы. Как и у людей, они могут быть поражены кариесом. Поэтому сейчас, когда впереди зимний сон, мы хотим убедиться, все ли в порядке у Чипа и Дейла. Мы осмотрим их зубы и запланируем стоматологические процедуры, если это нужно. Сделаем УЗИ внутренних органов, возьмем кровь на анализы и проведем все измерения – рост, вес", – поясняет сайту "Сегодня" Марина Шквыря, главный зоолог Киевского зоопарка.

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

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Ветеринары и киперы работали очень слажено. Хотя в самом начале замечалась определенная нервозность и все старались говорить шепотом. Мишкам сделали УЗИ, для этого машинкой состригли немного шерсти в нужных местах. Было видно, как поднимается и опускается живот и громадного Чипа.

Видео: Сегодня

В это время, заметно нервничали родители медведей – Настя и Потап. Они начали метаться по открытому вольеру и с тревогой смотреть в сторону, где находилось их потомство. Настя, даже поднялась на задние лапы. Хотят, как нас заверили ветеринары – это уже не родительские чувства – братьям шесть лет. Просто у медведей очень сильное обаяние, они хорошо чувствуют все запахи, особенно медицинский. Поэтому и встревожились, заметив большое скопление людей возле вольера.

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

Ветеринары пояснили, что планируют такие события заранее, чтобы все прошло гладко и было под контролем.

"За 24 часа до процедуры медведя перестают кормить. Затем вводят препараты чтобы животное спокойно проспало все процедуры. Если делать все компетентно, риски минимальны. После того, как врачи завершат работу мишку укладывают на подстилку, выводят из наркоза и оставляют отдыхать под наблюдением дежурного кипера и врача. Никаких изменений в рационе или прогулках не произойдет. Как только проснутся и захотят есть или гулять – пожалуйста", – поясняет нам одна из сотрудниц зоопарка.

Видео: Сегодня

В течение года у ветеринаров зоопарка много плановой работы – прививки, взвешивания, забор образцов, мониторинг роста, дегельминтизация.

"Все, что вы сегодня увидели – это практика современного зоологического парка, работающего в Европейской Ассоциации зоопарков и аквариумов. Стандарты содержания животных в зоопарках Ассоциации, в которой мы имеем статус кандидата на членство – это несколько основных направлений – племенная работа по сохранению видов, научные исследования и благополучие животных. Все это невозможно без хорошо поставленной ветеринарного менеджмента", – поясняет сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Он отмечает, когда у специалистов есть массив данных по динамике состояния здоровья животного – любые возникающие проблемы проще решать. К тому же, это позволяет получать данные для научной работы. В зоопарке ждут, когда начнется строительство новой ветеринарной клиники и лаборатории. Их появление позволит работать максимально широко и компетентно на европейском уровне.

"С каждого ветеринарного осмотра ученые собирают образцы для коллекции будущего Биобанка, который мы развиваем. Эти образцы – сокровище для генетиков, иммунологов, паразитологов, ветеринаров различного профиля. Если группа зоопарков и научных учреждений объединяются в проекте – мы можем приобщаться со своим материалом. Например, так мы присоединились к глобальному проекту исследования человекообразных обезьян. Ну и конечно – это важно для сотрудничества с кураторами из племенных программ по восстановлению редких видов", – говорит Кирилл Трантин.

Видео: Сегодня

Ветеринары зоопарка поработали на славу, вся процедура заняла больше 20 минут. Расслабляться они начали, когда все анализы были взяты, а из вольера вынесли аппаратуру для проведения УЗИ. Некоторые даже сделали на память селфи со спящими медведями, а перед этим им расчесали шерсть.

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

Проснувшись бурые медведи спустя полчаса. Как ни в чем не бывало они сразу отправились покушать. Предварительно, у них отличное здоровье. Но точные данные станут известны после проведения всех анализов и собранного материала.

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