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Двери в Офис президента планируют установить накануне нового протеста (фото)

20 мая, 19:49

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Два месяца вход в здание был закрыт листами ДСП – сейчас собираются установить двери

Под ОП сторонники Сергея Стерненко выйдут новый протест. Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Под ОП сторонники Сергея Стерненко выйдут новый протест. Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

В субботу, 22 мая, под стенами Офиса президента сторонники Сергея Стерненко обещают собраться на новый протест под названием "Покажите нам справедливость". На нем они планируют выразить свое недовольство проходящими судами. Как оказалось, так совпало, что как раз накануне этого митинга в Офисе президента планируют установить отремонтированные двери.

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Напомним, все эти два месяца центральный вход в здание был закрыт листами ДСП, потому как двери после масштабного мартовского погрома находились в ремонте.

Как разъяснили "Сегодня" в ОП, установить раньше не позволяла погода.

"Планируем начать завтра", – сообщили нам в ОП.

При этом не исключили, что на установку может потребоваться около двух-трех ближайших дней.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня
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Фото: Игорь Серов/"Сегодня

Как мы выяснили, подозреваемый в погроме дверей, Владислав Стафийчук, хотел бы попасть на субботний митинг. Но это у него вряд ли получится, потому как ранее суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

"Мне известно, что следователи направили ходатайство о продлении досудебного расследования. Как причину указали то, что у них не было достаточно времени для сбора доказательств. Будут продолжать срок расследования", – рассказал нам Стафийчук.

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При этом Стафийчук конкретно не отвечает на вопрос, он или не он разбивал стекла в дверях. Ранее Стафийчук нам говорил, что каждый сможет сделать вывод сам, просмотрев трансляцию протеста от 20 марта.

В Киеве 20 марта под зданием Офиса президента на Банковой прошла акция "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку Сергея Стерненко в день его рождения. Сторонники устроили митинг, превратившийся затем в маленький погром. Ущерб, нанесенный протестующими во время протестной акции на Банковой, оценили в два миллиона гривен. Однако двери пока так и не заменили.

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Ранее мы писали, что в Киеве на митинг против вакцинации COVID-19 пришло 14 человек.

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