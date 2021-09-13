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Двойная радуга появилась над Киевом (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 сентября, 19:37
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Пользователи Сети начали делится яркими фотографиями необычного явления
Горожане показали яркие фото радуги
Горожане показали яркие фото радуги / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве после дождя 13 сентября в небе появилась двойная радуга. В некоторых районах столицы она была ярко-выражена. Снимки необычного явления опубликовали в соцсетях.

"У нас вот такая красивенькая полная двойная радуга. А у вас?", – пишет Наталья Вишневская в Facebook.

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Двойная радуга уже не первый раз появилась в столице в этом году. Фото: Наталья Вишневская/Facebook
Двойная радуга уже не первый раз появилась в столице в этом году. Фото: Наталья Вишневская/Facebook

Радуга на Куреневке
Радуга на Куреневке / Фото: Сегодня

Радуга на Пейзажной аллее
Радуга на Пейзажной аллее / Фото: Сегодня

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Радуга над Днепром. Фото: Зорян Шкиряк/Facebook
Радуга над Днепром. Фото: Зорян Шкиряк/Facebook

Как появляется двойная радуга

Напомним, радуга – атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении ярким источником света множества водяных капель. Двойная радуга образуется светом, отраженным в каплях два раза. Как правило, в ней перевернут привычный порядок цветов – снаружи находится фиолетовый, а внутри красный.

Раньше по радуге люди также определяли, какой будет погода в ближайшее время. Если радуга появилась в морозный и солнечный день, значит в ближайшие несколько недель стоило ожидать очень сильных морозов. Если радуга появилась на небе в хмурый, пасмурный день, то это примета надвигающихся снежных метелей и буранов. Если в радуге преобладал красный цвет, значит нужно было ждать ветреных дней.

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