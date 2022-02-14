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Дым видно за километры: в Киеве рядом с Андреевским спуском горит здание (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 12:35
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Пожарники продолжают тушить огонь, однако конструкция здания может обвалиться
На месте уже работают спасатели / Коллаж "Сегодня"
На месте уже работают спасатели / Коллаж "Сегодня"

В Киеве рядом с Андреевским спуском горит недостройка. На месте уже работают спасатели, которые пытаются потушить огонь.

Видео появилось в telegram-канале Киев оперативный.

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Как сообщили сайту "Сегодня" спасатели, возгорание произошло на 2 этаже 2-этажного отселенного здания. В 11:57 пожар локализовали на площади 100 кв. м. Спасатели продолжают тушить огонь.

"Существует угроза обрушения конструкций, поэтому тушение производится только снаружи", – говорят спасатели.

На месте работают 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.

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Основные причины возникновения пожаров:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности.

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Киевогоньпожар
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