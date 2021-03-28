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Дышать невозможно: Киев вошел в ТОП-15 городов с самым грязным воздухом

28 марта, 07:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Горожане шутят, что вонь – это бесплатный тест на COVID-19

В последние несколько дней киевляне жалуются на загрязнение воздуха: запах жженой резины, вонь и гарь, которые становятся особенно ощутимыми ночью и утром.

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Так, жители спального района Борщаговка в Святошинском районе столицы теряются в догадках, что именно отравляет им жизнь. В местном паблике десятки горожан делятся своими наблюдениями и выкладывают фото дымящих труб местных предприятий, которые могут быть источником загрязнения воздуха.

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По данным пользователей соцсетей, похожая ситуация наблюдается на Академгородке и Шулявке, на Теремках и в Вишневом, в районе площади Победы, на Подоле и в районе станций метро "Славутич" и "Харьковская".

По словам одного из членов группы, дышать было тяжело, будто обжег легкие, и воняло то ли серой, то ли резиной: "Спустя день заболел: болят лёгкие и першит в горле. Летом такая задымленность чаще происходит: то торфяники горят, то лесные пожары, то пылевые бури. Главное вовремя закрыть окна и переждать".

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Некоторые шутят, что если вонь не ощущается – то это бесплатный тест на COVID-19.

По данным ресурса Iqair.com, который составляет рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы, утром 28 марта Киев находился на 13-м месте этого печально списка.

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А данные ресурса SaveEcoBot указывают, что наиболее загрязненными местами столицы стали левобережные районы – Деснянский, Днепровский и Дарницкий, в некоторых местах которых зафиксирован очень вредный уровень загрязнения – более 200 единиц. Также повышенное содержание вредных примесей в воздухе зафиксировано и в пригородном Ирпене.

Напомним, с похожей ситуацией киевляне столкнулись в конце января 2020, когда также фиксировалось повышенное содержание вредных примесей в воздухе.

Видео: Сегодня

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смог Борщаговка дым воздух дымка смог над Киевом

Источник: Сегодня

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