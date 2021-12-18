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Елка-2021. Киевляне рассказали, чего не хватает на Софийской площади (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
18 декабря, 21:17
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В основном все в восторге от елки и атмосферы, которая царила в центре столицы в день открытия
Киевляне хвалят елку в этом году.
Киевляне хвалят елку в этом году. / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева вечером 18 декабря царит праздничное настроение – там засветили главную елку страны.

Корреспонденты "Сегодня" прогулялись по Софийской площади и спросили у киевлян, понравилась ли им новогодняя красавица в этом году.

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Чем поразила елка

На зажжение главного новогоднего дерева Украины пришли как взрослые, так и самые маленькие. В центре столицы можно сегодня встретить людей всех возрастов.

Все остались в восторге от елки. В комментарии новостям "Сегодня" студентки из Чернигова признались, что нынешняя атмосфера поразила их больше всего за последние годы

"Понравился сам процесс зажжения елки", – рассказали они.

Мнения относительно елки разделились от шкалы "нравится" до "очень нравится". Также поразило количество игрушек – 20 тысяч!

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"Поздравление всем киевлянам! Хорошей вам здоровья, искренней любви от Деда Мороза на Софийской площади", – сказал нам Дед Мороз, которого наши корреспонденты поймали на Софийской площади.

А еще елку называют "очень яркой".

"Очень нравится. Что именно понравилось? Размеры, как украшенные, как светящиеся, очень классные. Был бы снег, еще было бы лучше", – заявила киевлянка.

Как украсили елку в этом году

Искусственная елка высотой 31 метр засияла яркими огнями. Она украшена 20 тысячами игрушек золотого и красного цвета. На макушке установлена рождественская звезда, под которой находится Земля. Над елкой развешено более 70 других планет.

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Стоит елка и декорации 25-27 млн. гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.

Также на площади разместили вертеп диаметром 32 метра. Это крупнейший в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

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