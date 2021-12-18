Елка-2021. Киевляне рассказали, чего не хватает на Софийской площади (видео)

В центре Киева вечером 18 декабря царит праздничное настроение – там засветили главную елку страны.
Корреспонденты "Сегодня" прогулялись по Софийской площади и спросили у киевлян, понравилась ли им новогодняя красавица в этом году.
Чем поразила елка
На зажжение главного новогоднего дерева Украины пришли как взрослые, так и самые маленькие. В центре столицы можно сегодня встретить людей всех возрастов.
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Все остались в восторге от елки. В комментарии новостям "Сегодня" студентки из Чернигова признались, что нынешняя атмосфера поразила их больше всего за последние годы
"Понравился сам процесс зажжения елки", – рассказали они.
Мнения относительно елки разделились от шкалы "нравится" до "очень нравится". Также поразило количество игрушек – 20 тысяч!
"Поздравление всем киевлянам! Хорошей вам здоровья, искренней любви от Деда Мороза на Софийской площади", – сказал нам Дед Мороз, которого наши корреспонденты поймали на Софийской площади.
А еще елку называют "очень яркой".
"Очень нравится. Что именно понравилось? Размеры, как украшенные, как светящиеся, очень классные. Был бы снег, еще было бы лучше", – заявила киевлянка.
Как украсили елку в этом году
Искусственная елка высотой 31 метр засияла яркими огнями. Она украшена 20 тысячами игрушек золотого и красного цвета. На макушке установлена рождественская звезда, под которой находится Земля. Над елкой развешено более 70 других планет.
Стоит елка и декорации 25-27 млн. гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.
Также на площади разместили вертеп диаметром 32 метра. Это крупнейший в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.
Раньше мы писали:
- В Киеве на Софийской площади во время открытия главной елки страны произошел конфуз – гирлянды на праздничном дереве не смогли включить с первого раза.
- Всего в Киеве откроется 14 праздничных локаций и каждый район города будет иметь свою новогоднюю елку.