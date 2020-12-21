Елка года. В одной из больниц Киева необычно украсили новогоднее дерево (фото, видео)

В центре обслуживаются все дети, которые проживают в Днепровском районе столицы

Столичные медики тоже готовятся к Новому году. В детском консультативном-диагностическом центре на улице Тычины, 12 сотрудники соорудили особенную елочку, которую помимо новогодних игрушек украсили защитной маской, бахилами, перчатками, медицинским халатом, шапочкой.

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Елочка получилась очень креативной и позитивной. Она нравится и взрослым, и деткам, которые посещают центр.

"Необычная елка – это креатив наших сотрудников. Мы хотим донести людям, что несмотря на все трудности и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни – жизнь продолжается. И об этом не стоит забывать. Все посетители реагируют на елку только позитивно. Она находиться в административном корпусе. Все, кто заходит туда – фотографируются с нашей елочкой", – рассказывает сайту "Сегодня" директор центра Сергей Скрипка.

Видео: Сегодня

Сама елочка – искусственная. Она украшена новогодними игрушками.

"На елке есть бахилы, халат, перчатки, защитный щиток и маска. Верхушка украшена шапочкой, из которой выглядывает звезда. Правда, сейчас мы немного елочку переделали", – добавляет Сергей Скрипка.

Стоит отметить, что в центре обслуживаются все дети, которые проживают в Днепровском районе столицы.

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Также оказывается медицинская помощь детям, у которых есть направление в центр, независимо от места проживания.



Пользователи социальных сетей отмечают, что елка им напоминает легендарную Верку Сердючку. Многие благодарят медиков за позитив и креативный подход. Ведь они и правда здорово подняли людям настроение.

Напомним, под Офисом Зеленского появилась новогодняя елка в "горшке". Теперь и у сотрудников ОПУ будет новогоднее настроение, несмотря на отсутствие настоящей зимы.

Ранее мы писали, что на Софийской площади загорелась иллюминация. Смотрите видео:

Как тушили главную елку страны

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