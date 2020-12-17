Елки в Киеве: во сколько обойдется и как не купить "нелегалку" (видео)

До нового года остается две недели, и в столицу уже свозят главный праздничный символ. Есть даже елки из Дании. Где можно купить зеленую красавицу и во сколько она обойдется – узнала корреспондент "Сегодня" Дарья Добровольская.

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Елки, сосны, ели и даже пихту из Дании уже можно купить на столичных ярмарках. Цены стартуют от двухсот гривен на сосны и от четырехсот за елку. Есть варианты более скромные. Маленькое деревце, собранное из веточек, будет стоить вам сто гривен. Киевляне слишком раскошеливаться в этом году – не планируют.

"Гривен сто максимум", – говорит киевлянка, сколько она готова потратить на елку.

Видео: Сегодня

Часто признаются, что покупать новогодний символ будут ближе к праздникам.

"Спрашивают интересуются, но я думаю, что пик будет на Николая, потому что люди ещё переживают, чтоб не пожелтели, а не осыпались и поэтому только прицениваются", – рассказал продавец елок Василий Денисенко.

В Киеве запланировали открыть 180 официальных елочных базаров. Пока заработали не все. Из-за гололеда предприниматели не успели привезти деревья, в частности из западных регионов.

"Должны быть свидетельства об отсутствии радиации в елках, чтоб это не было с чернобыльской зоны завезены нелегально елки, и они должны быть чипированные или наклейками с кюар кодом. Это зависит от места поставки", – объясняет заместитель директора коммунального предприятия "Свиточ" Давид Иконос.

Проверить легальная ли ваша елка можно на сайте. Для этого, надо указать номер со штрихкода, и его автоматически проверит реестр.

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Ранее мы писали, что главную площадь Дубно Ровенской области украсит елка с кладбища.

Ранее мы сообщали, что на главной елке страны появилась первая игрушка. Смотрите видео:

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