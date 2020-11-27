Остановка транспорта во время локдауна в Киеве: Кличко выступил против

Если локдаун в Украине все-таки введут, мэр столицы Виталий Кличко будет настаивать на продолжении работы метрополитена и наземного общественного транспорта.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
При этом Кличко подчеркнул необходимость четких правил соблюдения карантина.
"Вводит карантин исключительно правительство. Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", - сказал глава Киева.
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