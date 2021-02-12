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"Если вам нужно по делам, – пользуйтесь общественным транспортом". Кличко снова проинспектировал уборку снега

12 февраля, 13:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За последние три дня в городе эвакуировали более 640 автомобилей

Мэр Киева Виталий Кличко прошлой ночью проверил, как столицу убирают от снега.

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Видео опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, только за минувшие сутки в городе насыпало еще 10 сантиметров осадков. А в предыдущие дни – 35 сантиметров.

Ночью и днем ​​на улицах столицы работают более 470 единиц спецтехники – чистят и вывозят снег, обрабатывают дороги посыпочными материалами. А также – почти 500 коммунальщиков, которые вручную расчищают дворы, тротуары, остановки общественного транспорта.

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Только за прошлую ночь из столицы вывезли более 1700 тонн снега.

"Я еще раз обращаюсь к водителям: если вам нужно по делам, – пользуйтесь общественным транспортом, не выезжайте в город частными авто! Чтобы снегоуборочная техника могла быстрее и эффективнее убирать заснеженные улицы и проезды. Автомобили, припаркованные в неположенных местах и ​​те, что мешают уборке, могут забрать эвакуаторы. За последние три дня в городе эвакуировали более 640 автомобилей, которые мешали дорожникам расчищать снег", – отметил Виталий Кличко.

Ранее мы писали, что Виталий Кличко внезапно ушел в отпуск.

Напомним, киевляне делятся в соцсетях, как помогали Виталию Кличко расчищать город.

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снег снегопад Виталий Кличко погода в Киеве снегоуборочная машина

Источник: Сегодня

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