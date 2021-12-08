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Если завтра война: какие бомбоубежища в Киеве самые надежные и где их найти

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 13:45
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В центре города укрытие найти просто – нужно двигаться в сторону метрополитена
Куда делать киевлянам в случае ЧС
Куда делать киевлянам в случае ЧС / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице начали проверять бомбоубежища на фоне напряженной ситуации на границах Украины в последнее время. Сайт "Сегодня" решил разобраться, куда лучше "спрятаться" обычному горожанину во время ЧС.

Какие убежища самые надежные

Эксперты уверяют, что все зависит от ситуации, которая произойдет.

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"Мы говорим, что объекты двойного использования используются от средств поражения. Это могут быть прямые боевые действия, это может быть бомбардировка, это может быть артиллерийский обстрел, что угодно. То с чем сталкивались города на востоке нашего государства", – говорит директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Куда лучше бежать в случае ЧС

По словам директора департамента муниципальной безопасности КГГА, самое главное во время чрезвычайной ситуации быстрее найти любое укрытие, которое находится рядом.

"Я советую максимально быстро находить укрытие, а какое будет укрытие возле вас – метрополитен или подземный переход – это будет зависеть от ситуации, где вы находитесь", – добавляет Роман Ткачук.

Актуальны ли укрытия, которые есть сейчас в столице

Как говорит Роман Ткачук, последнее хранилище в столице было построено в 1986 году.

"Эти хранилища были актуальны, когда велась холодная война, когда была у нас ядерная угроза, когда было противостояние советского союза", – сказал он.

Количество укрытий в Киеве

  • 3687 цокольных и подвальных помещений;
  • 409 подземных паркингов;
  • 272 подземных перехода;
  • 47 подземных помещений метрополитена;
  • 514 убежищ.

Напомним, что в 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

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