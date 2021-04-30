Естественный локдаун и индийский штамм – что ждет Киев на майские праздники

Большинство киевлян рады послаблению карантина, но есть и критики решения властей. Ведь на Пасху верующие пойдут в храмы, а это значит, что новая волна заболеваемости – не за горами

Уже в мае Киев выйдет из красной зоны карантина – заработает метро и откроются учебные заведения. В период майских праздников в столице будет действовать так называемый "естественный локдаун".

Со снятием ограничений стоило подождать?

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Большинство киевлян рады послаблению карантина, но есть и критики решения властей. Ведь на Пасху верующие пойдут в храмы, а это значит, что новая волна заболеваемости – не за горами.

При этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что карантинные ограничения сняты не преждевременно. По его словам, власти будут наблюдать за ситуацией и проводить контроль в критических точках города.

"С 1 по 10 мая мы будем наблюдать естественное снижение мобильности населения в Киеве. Горожане просто на эти дни уедут из города. Так уж исторически сложилось, что в этот период в Киеве активность населения уменьшается в два раза. То есть, мы будем наблюдать "естественный локдаун". Нам его даже не придется внедрять официально. Будем наблюдать за ситуацией и проводить контроль в критических точках города с выездом на место мобильных групп", – рассказал он сайту "Сегодня".

Киеву грозит индийский штамм коронавируса?

Рубан уверен, что новой волны заболевания из-за пасхальных праздников в столице не произойдет.

"Мы проанализировали ситуацию относительно городских храмов, куда люди пойдут на службу. Меры безопасности будут усилены. В праздничные дни там проведут все необходимые противоэпидемические мероприятия, даже невзирая на то, что будет большое количество людей", – говорит чиновник.

Впрочем, он не исключает резкого подъема заболевания по другой причине – из-за возвращения украинцев из отпусков.

"Самый проблемный вопрос – это возращение людей из отпусков. А именно из Турции и Азиатских стан, где сейчас максимально циркулирует индийский штамм вируса. Если его провезут в Киев, то мы действительно будем фиксировать резкий подъем заболеваемости, но это произойдет в конце мая или начале лета", – добавил Рубан.

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Как сообщалось ранее, в лесах Xepcoнской области запретили собираться на пикники в ближайшие праздничные выходные.

Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

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