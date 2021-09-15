"Это место скорби и пыток". Стоит ли превращать корпус Лукьяновского СИЗО в отель – эксперты

Часть арестованных планируют перевести в другие места содержания, в частности, в объект, который сейчас собираются строить по Бориспольской трассе

Министр юстиции Денис Малюська хочет продать Лукьяновское СИЗО и сделать там гостиницу / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно стало известно, что в будущем на месте Лукьяновского следственного изолятора может появиться гостиница. Такая идея будет интересна в туристическом плане, только если это будет тематический отель. Однако, пока реального бизнес-плана не существует.

Об этом рассказали эксперт рынка недвижимости Ирина Ткаченко и председатель Государственной пенитенциарной службы Украины в 2014 году Сергей Старенький в интервью Громадське радіо.

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Как объяснила Ирина Ткаченко, помещению уже 200 лет (корпус "Катька" – Ред.) и это скорее архитектурный памятник – он не может быть снесен, а только реконструирован.

"Такая идея будет интересна в туристическом плане, если правильно подойти с точки зрения маркетинга, если это будет тематический отель. Я думаю, речь будет идти о реконструкции. Возможно, эта идея будет реализована, а возможно она трансформируется в нечто другое абсолютно – например, в строительство многоэтажного здания или офисного центра", – говорит Ирина Ткаченко.

По словам председателя Государственной пенитенциарной службы Украины в 2014 году Сергея Старенького, с коммерческой точки зрения этот проект не интересен застройщикам.

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"Я думаю, Денис Малюська сам не знает, что с этим делать, потому что разговоры о продаже Лукьяновского СИЗО продолжаются более 12 лет. Это место скорби и пыток. Думаю, не очень хорошо делать там гостиницу или развлекательный комплекс. Если министр считает, что в Лукьяновском СИЗО стоит делать отель, пусть покажет реальный бизнес-план. Мы слышим только заявления, но реальных действий нет", – добавил Сергей Старенький.

Предыстория

Глава Минюста Денис Малюська недавно заявил, что чиновники разрабатывают проектно-сметные документы для строительства следственных изоляторов в Киевской области. Уже в этом году должны начаться строительные работы.

Однако, сейчас в Лукьяновском СИЗО содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который готовят на замену по Бориспольской трассе, будет рассчитан только на одну тысячу. Соответственно, вторая тысяча еще останется в Лукьяновке.

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"Заключенные из "Катьки" (самый старший 200-летний корпус. – Ред.) переедут на Борисполь", – сказал министр.

Он отметил, что в освободившейся части СИЗО планируют сделать гостиницу.

Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

Как выглядят изнутри VIP-камеры в Черновицком СИЗО, смотрите в сюжете: