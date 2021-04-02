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"Farma mafia": киевляне под КГГА требуют не останавливать общественный транспорт (фото)

2 апреля, 12:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На митинг собралось несколько десятков человек

В Киеве с 5 апреля власти решили остановить общественный транспорт в связи с карантинными ограничениями. Киевляне вышли на акцию под КГГА с требованием не останавливать транспорт на время локдауна, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Под зданием на митинг собралось несколько десятков человек.

Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"

Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"

Горожане возмущены таким решением, потому что многие не смогут добраться на работу.

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Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"

Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"

Также они протестуют и против дистанционного обучения школьников.

Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"

Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"

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Люди стоят под КГГА с плакатами, на которых написано: "Farma mafia", "World bank", "Ні дослідам над школярами", "Всі за всіх", а также "Ні медичній диктатурі, контролю та брехні".

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Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"

Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"

Транспорт будет перевозить пассажиров с понедельника только по спецпропускам, которые будут выдаваться исключительно по запросу руководителей предприятий.

Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"
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Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"

Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"

Фото: Наталия Поломкина, "Сегодня"

Ранее мы писали, как в Киеве будут контролировать ужесточенный карантин.

Напомним, что в Киеве введен локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Местная власть внесла изменения в работу транспорта и разных учреждений. Читайте подробнее, что нужно знать о локдауне в столице.

Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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транспорт Киев митинг локдаун

Источник: Сегодня

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