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Фасады закрывают сеткой: Гостиный двор в Киеве начали готовить к консервации

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 сентября, 19:50
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В случае успешного хода всех подготовок и работ обновленный Гостиный Двор можно будет увидеть не ранее конца 2023 года
Реконструкцию могут начать в 2022 году
Реконструкцию могут начать в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве начали готовить к консервации на зиму. За это время планируют провести архитектурный конкурс и исследования.

Об этом сообщает глава общественной организации Совет по Урбанистике Киева Виталий Селик в Facebook.

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"Впервые за 2760 дней строители вернулись в Гостиный Двор. Теперь там работают специалисты от Государства, а не мутного застройщика", – пишет Селик.

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Так, фасады закрывают защитной сеткой для защиты прохожих от обвала элементов. А после будет консервация здания перед его девятой зимой без крыши – накроют строительной пленкой или винилом для защиты от осадков.

За это время должны начаться

  • Пространственные и социологические исследования, определение карты стейкголдерив
  • Обсуждение и утверждение с обществом и экспертами будущих видения и функций Гостиного двора
  • Подготовка технического задания реставрации
  • Архитектурный конкурс
  • Обсуждение с обществом результатов конкурса и определение победителя
  • Проектирование
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"Если неотложно начать эти процессы, то в строительные работы можно зайти ближе к концу 2022 года. Срок реализации будет зависеть от сложности проекта. Но предварительно на это нужно один-два года", – пишет Селик.

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Также он рассказал, что в случае успешного хода всех подготовок и работ обновленный Гостиный Двор можно будет увидеть не ранее конца 2023 года. Из-за того, что здание защищено тремя охранными статусами — памятник местного и национального значения, главный и центральный элемент памятника градостроительства Контрактовая площадь — "больших сюрпризов с фасадом, ордерной аркадой и формой крыши не следует ожидать".

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