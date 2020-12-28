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Фонд Рината Ахметова организовал тренинги, которые помогают детям привыкнуть к новой семье (видео)

28 декабря, 14:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Супруги из Киева взяли на воспитание сразу семерых детей

Бессонные ночи, месяца в больницах. К такой жизни пришлось приспособиться супругам из Киева. Все ради лучшего будущего для детей. Супруги взяли на воспитание сразу семерых детей из интерната. Семью навестила корреспондент "Сегодня" Светлана Киктиева.

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10-летняя Оля старательно выводит каждую букву слова "мама". Ведь за последний год оно наполнилось для девочки особым смыслом.

"У них было сочинение и Оля написала: для меня лучше всего то, что утром меня будет мама, а не воспитательница", – говорит воспитательница детского дома семейного типа Юлия Краснокутская.

Год назад Олю и ее шестерых братьев и сестер забрали из интерната супруги Юлия и Владимир. Строки школьного сочинения женщина считает своей маленькой победой и наградой за год упорного труда.

Видео: Сегодня

Сейчас Юлия с Владимиром воспитывают десятерых детей. Помочь малышам привыкнуть к жизни в новой семье удалось благодаря тренингам от Фонда Рината Ахметова, которые супруги посещали в течение нескольких лет.

"Днепропетровская область – это был пилотный проект по расформированию интернатов. И Ринат Ахметов нам такую ​​помощь оказывал. Мы со всей области съезжались родители, делились опытом", – рассказывает Юлия.

Дарить тепло и заботу малышам, которые живут в интернатах и ​​детских домах семейного типа – такова философия основателя благотворительного Фонда – Рината Ахметова. В 20-ю годовщину акции гостей от Фонда встречают и дети в семье Юлии и Владимира.

"В таких масштабах Украины это очень большая психологическая как для поддержания детей, так и родителей", – говорит воспитатель детского дома семейного типа Владимир Криворучко.

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Отметим, всего за последние шесть лет участниками акции "Ринат Ахметов – детям" стали около 700 тысяч детей.

Ранее мы писали, что Мариуполь получил от Фонда Рината Ахметова десятки кислородных концентраторов.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Никите с Донбасса.

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Киев дети Днепр помощь интернаты Фонд Рината Ахметова Ринат Ахметов помощь детям

Источник: Сегодня

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