Фонд Рината Ахметова в Киеве оборудовал больницу для борьбы с COVID-19

В Киевской городской больнице №4 вылечили около пяти тысяч пациентов

Четвертая столичная больница одной из первых превратилась в один из крупнейших инфекционных клиник в Киеве. Современное оборудование больнице предоставил Фонд Рината Ахметова совместно с банком ПУМБ.

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Коек с доступом к кислороду станет вдвое больше. Такие работы до конца года планируют завершить в четвертой городской больнице Киева. Здесь развернута одна из крупнейших больниц для инфицированных COVID-19 в столице. На счету каждого врача уже сотни пролеченных пациентов. Что помогает устоять перед вызовами пандемии, узнавали корреспонденты новостей "Сегодня".

Четвертая столичная больница одной из первых превратилась в одна из крупнейших инфекционных клиник в Киеве. Больных с COVID-19 здесь принимают с апреля. За данное время пролечили около пяти тысяч пациентов. Самому старшему выздоровевшему – 102 года.

Роман Малинка, доктор-инфекционист Киевской городской больницы №4 говорит, что каждый врач точно пролечил примерно по 300 пациентов или даже больше и их уже просто никто не считает.

Сейчас 80 процентов госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Все чаще больные тянут и поздно обращаются за помощью, поэтому сразу попадают в реанимацию.

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Юлия Вакуленко, заведующая отделением интенсивной терапии Киевской городской больницы №4, рассказывает, что осложняются пневмонии острой дыхательной недостаточностью. Это непростое состояние влечет за собой сердечную недостаточность. Однако в больнице обустраивают дополнительные кислородные точки, а завершить работы планируется до конца года.

Татьяна Мостепан, главврач Киевской городской больницы №4, рассказывает:

"Проходят работы по установке криоцилиндра на 20 тонн, дополнительно больница будет обеспечено 300 точек кислородных. На сегодняшний день у нас таких точек 200. Надеюсь, что больше, чем на 500 коек, нам не нужно будет".

Работа кипит и в реанимационном отделении, здесь завершают капитальный ремонт. Отдельный бокс уже почти готов спасать жизни тяжелейших больных. Одно из последних и самых важных дополнений – новый аппарат искусственной вентиляции легких.

Юлия Вакуленко, заведующая отделением интенсивной терапии Киевской городской больницы №4, рассказывает, что аппарат имеет возможность проводить неинвазивную вентиляция легких и инвазивную. Неинвазивная вентиляция проводится пациенту в сознании и он сохраняет свою активность.

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Современное оборудование больницы предоставил Фонд Рината Ахметова совместно с банком ПУМБ.

Игорь Падалка, руководитель Киевского регионального центра ПУМБ, напомнил:

"Когда коронавирус пришел в Украину, Ринат Ахметов первый, кто оказал помощь. Он сплотил усилия благотворительного фонда, Первого украинского международного банка, компании ДТЭК, футбольного клуба "Шахтер" и предприятий группы СКМ. Это беспрецедентный благотворительный вклад одного человека в развитие здравоохранения в Украине".

Более 200 аппаратов ИВЛ от Фонда получат государственные больницы во всех регионах Украины и Киеве.

Татьяна Мостепан, главный врач Киевской городской больницы №4 объясняет:

"Это очень серьезная помощь для нас. Весомая помощь, ведь это аппарат экспертного класса, который действительно для тех больных, которые чрезвычайно тяжелые, будет максимально эффективен".

Юлия Вакуленко, заведующая отделением интенсивной терапии говорит:

"За данный аппарат, в первую очередь, мы должны благодарить от имени пациентов, потому что это будут спасенные жизни. И от имени анестезиологов нашего отделения, потому что для них это будет сверхумная машина, которая будет помогать им работать".

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В течение года на аппаратах ИВЛ, предоставленных Фондом Рината Ахметова, оказали помощь 10,5 тысячам украинцев.

Видео: Сегодня

Напомним, Фонд Рината Ахметова передал больнице на Волыни современное оборудование .

Также напомним, ранее Фонд Рината Ахметова передал медицинским учреждениям Хмельницкой области современные аппараты ИВЛ .

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