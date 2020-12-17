ФОПы обьеденятся с инвесторами "Аркады": Крещатик будет перекрыт (фото)

Инвесторы выдут на митинг в 13:00

Предприниматели на Майдане готовы присоединиться к инвесторам "Аркады", которые будут перекрывать Крещатик.

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Об этом пишет PavlovskyNews в Telegram.

Инвесторы выдут на митинг в 13:00.

По словам лидера SaveФОП Сергея Доротича, что пока не общался с представителями Офиса президента по поводу инициативы главы ОП Андрея Ермака создать координационный совет для решения проблемы ФОПов.

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Он надеется, что туда позовут ФОПов, которые стоят сейчас на Майдане, тогда это будет приемлемый формат.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский создает координационный совет для выработки законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

Напомним, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также за отмену введения кассовых аппаратов.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане

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