ФОПы снова под Радой. Из-за митингов в центре Киева перекрыли движение транспорта (фото)

В центре Киева в связи с массовыми мероприятиями перекрыли движение транспорта. У Верховной Рады собрались ФОПы, а также у Кабмина запланирован еще один митинг.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Спецтехника перекрыла движение по улице Михаила Грушевского от улицы Садовая в правительственном квартале до Крепостного переулка. На 13:00 под зданием правительства запланирована акция "За ТВ українською!" активистов сообщества "Мова об'єднує".
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Фото: Сегодня
В правительственном квартале затруднено движение. Вблизи перекрытой улицы образовались пробки.
Столкновения возле Рады
С 1 января в Украине вступил в силу закон об обязательном применении ФОПами в работе кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО). 25 января ФОПы вышли на митинг под Верховную раду. Уже с утра митингующие перекрывали дорогу в центре столицы.
Предприниматели призвали полицию провести группу в здание Верховной Рады, чтобы они могли встретиться с депутатами, пообщаться и объявить свои требования, но этого не произошло.
Возле сцены ФОПы сделали коридор, чтобы инициативная группа смогла пройти к зданию парламента. Однако их заблокировала полиция.
В результате начались столкновения протестующих с полицией, в ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ. По информации корреспондента "Украина 24", несколько десятков человек были задержаны. В столкновениях пострадали люди.
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