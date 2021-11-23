Фото дня. Как выглядел мост Патона в конце 90-х

Мост Патона открыли еще в 1953 году, сейчас он нуждается в ремонте и реставрации. Однако еще 20 лет назад ситуация была иной

В Сети показали старые фото Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

Пользователи Сети показали, как выглядел мост Патона в Киеве в конце 1990-х годов.

Соответствующие фото опубликовали на странице "Красень Київ" в Twitter.

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В публикации уточнили, что фото сделаны в 1997 году. Как видно на снимке, тогда на мосту было значительно меньше машин, причем все – производства СССР, без иномарок.

Мост Патона в 1997 году. Фото: "Красень Київ"

Аварийный мост Патона

На мосту Патона киевляне уже длительное время видят пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей смущает, что при этом на мосту нет рабочих. А по закрытых полосах ездят на велосипедах, скейтах и самокатах.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограждение тут выставили, чтобы уменьшить нагрузку и спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд по двум крайним полосам.

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Кроме того, на мосту Патона ограничено движение грузового транспорта и троллейбусов.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта мост полностью перекрывать не будут, а лишь частично ограничивают движение транспорта.