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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Фото дня. Киевское метро "атакуют" антивакцинаторы

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
30 октября, 16:20
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За сутки 29 октября в Украине зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев COVID-19
В киевском метро заметили наклейки "Вакцинация убивает"
В киевском метро заметили наклейки "Вакцинация убивает" / Фото: Коллаж: Сегодня

В киевском метро заметили наклейки "Вакцинация убивает".

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Вагоны метро увешены наклейками с надписью "Ковид ложь. Вакцинация убивает". Наклейки заметили в вагонах метро на красной ветке.

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Что делать с антивакцинаторами?

"Борьба с антивакцинаторами – это максимальное информирование населения, ответы на вопросы, которые есть у людей (о вакцине). Тогда я уверен, что таким образом можно будет победить антивакцинаторов, которые есть в каждой стране мира", – сказал экс-министр Минздрава Максим Степанов.

Новый рекорд прививок

За сутки 29 октября в Украине от COVID-19 вакцинировано 317 209 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу – 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

За последние сутки работали:

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  • 1087 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3220 пунктов прививки;
  • 415 центров вакцинации населения.

В общей сложности проведено 17 400 008 прививок. 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

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