Фото дня. Кофейня в Киеве просит чаевые на ПЦР-тесты

Невакцинированные сотрудники должны делать ПЦР-тесты каждые 72 часа

Стоимость одного ПЦР-теста составляет около 800-900 гривен, его нужно делать каждые 72 часа. / Фото: Коллаж: Сегодня

В одной из киевских кофеен возле Окружной просят чаевые, чтобы сотрудники смогли сделать ПЦР-тесты об отсутствии коронавируса. Таким образом кофейня сможет продолжать работать в условиях жесткого локдауна.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Согласно действующим правилам карантина, общественные заведения в красной зоне могут работать при одном из двух условий:

все сотрудники должны быть вакцинированы от коронавируса,

кто не вакцинирован, должен сделать перед выходом на работу ПЦР-тест об отсутствии коронавируса (действует 72 часа).

Стоимость ПЦР-тестов составляет около 800-900 гривен, в зависимости от лаборатории.

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Фото: Игорь Серов/Сегодня

Когда Киев выйдет из красной зоны

Киев живет в красной зоне уже 25 дней. Как заверил нас в Госпродпотребслубе, улучшения наблюдаются практически по всем показателям.

"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По прогнозам экспертов KSE, Киев может выйти из красной зоны уже на следующей недели.

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Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в красную зону адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

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