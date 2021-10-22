Фото дня. На центральном ж/д вокзале в Киеве огромные очереди на тестирование

С 21 октября для того, чтобы попасть в поезд дальнего следования, необходимо либо быть вакцинированным от коронавируса, либо сдать экспресс-тест, который подтвердил бы отсутствие болезни. Для того, чтобы упросить жизнь пассажирам, на вокзалах развернули пункты вакцинации и тестирования.
Сайт "Сегодня" зафиксировал огромные очереди на Центральном ж/д вокзале Киева.
Десятки людей стоят с чемоданами в очередях, чтобы сделать экспресс-тест и попасть на свои поезда. Пункт развернут прямо в холе на входе в вокзал.
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В очередях стоят десятки людей. Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
Проводники отправляют вакцинироваться
Вчера, в первый день действия новых правил перевозок, мы поехали на Центральный вокзал Киева. Там зафиксировали, как непривитых пассажиров без справки с негативным результатом ПЦР-теста проводники отправляют в главный холл делать экспресс-тест на ковид.
Однако пассажирка поезда Киев – Харьков приехала слишком поздно и просто не успела бы его сделать. Девушка плакала и просила ее пустить в поезд. Проводнику она пообещала, что исправится и "все сделает" в Харькове.
Как сделать быстрый тест
Стоимость тестирования для пассажиров, имеющих билет на поезд, составляет 350 грн. Пункты экспресс-тестирование на COVID-19 развернули на 10 вокзалах в городах:
- Киев;
- Львов;
- Харьков;
- Одесса;
- Днепр;
- Запорожье;
- Мукачево;
- Кривой Рог
- Винница;
- Полтава (станция Полтава-Киевская).
Ситуация с коронавирусом в стране
В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали рекордные 23 785 новых случаев коронавируса.
Всего инфекцию уже подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).
Ранее мы писали:
- Сайт "Сегодня" ведет онлайн, в котором мы рассказываем, что происходит с транспортом в Украине после ужесточения правил перевозок.
- Мэр города Виталий Кличко назвал ограничения, которые введут в столице после перехода в красную зону.