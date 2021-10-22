Фото дня. На центральном ж/д вокзале в Киеве огромные очереди на тестирование

На вокзале развернули центр вакцинации, где пассажиры могут сделать прививку и тест перед посадкой в поезд

В Киеве на ж/д вокзале проводят вакцинацию пассажиров. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 21 октября для того, чтобы попасть в поезд дальнего следования, необходимо либо быть вакцинированным от коронавируса, либо сдать экспресс-тест, который подтвердил бы отсутствие болезни. Для того, чтобы упросить жизнь пассажирам, на вокзалах развернули пункты вакцинации и тестирования.

Сайт "Сегодня" зафиксировал огромные очереди на Центральном ж/д вокзале Киева.

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Десятки людей стоят с чемоданами в очередях, чтобы сделать экспресс-тест и попасть на свои поезда. Пункт развернут прямо в холе на входе в вокзал.

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В очередях стоят десятки людей. Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Проводники отправляют вакцинироваться

Вчера, в первый день действия новых правил перевозок, мы поехали на Центральный вокзал Киева. Там зафиксировали, как непривитых пассажиров без справки с негативным результатом ПЦР-теста проводники отправляют в главный холл делать экспресс-тест на ковид.

Однако пассажирка поезда Киев – Харьков приехала слишком поздно и просто не успела бы его сделать. Девушка плакала и просила ее пустить в поезд. Проводнику она пообещала, что исправится и "все сделает" в Харькове.

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Как сделать быстрый тест

Стоимость тестирования для пассажиров, имеющих билет на поезд, составляет 350 грн. Пункты экспресс-тестирование на COVID-19 развернули на 10 вокзалах в городах:

Киев;

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Запорожье;

Мукачево;

Кривой Рог

Винница;

Полтава (станция Полтава-Киевская).

Ситуация с коронавирусом в стране

В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали рекордные 23 785 новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию уже подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).

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