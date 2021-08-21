Киев
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Фото дня. Обворожительные красотки-полицейские позируют для селфи на параде

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
21 августа, 13:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Девушек заметили на Крещатике, где проходила репетиция мероприятий ко Дню Независимости
Улыбающиеся полицейские фотографируются в центре Киева, на репетиции / Фото: Владислав Мусиенко
Улыбающиеся полицейские фотографируются в центре Киева, на репетиции / Фото: Владислав Мусиенко

В пятницу, 20 августа, в Киеве заметили работников патрульной полиции Киева за интересным занятием – позировали для селфи на репетиции военного парада ко Дню Независимости

Реклама

Соответствующее фото обнародовал фотограф Владислав Мусиенко.

Снимок сделали прямо на Крещатике. Там три улыбчивые девушки-патрульные позируют для свежего фото, а их коллега фотографирует. На девушках полицейская форма, фуражки и ботильоны на невысоком каблуке. Рядом с полицейскими барабаны.

Отметим, что за репетицией парада наблюдают местные жители и просто случайные прохожие – их видно на фото сзади патрульных.

Читайте также:

Как будут праздновать в столице

Реклама

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

  • участников боевых действий на Донбассе;
  • ветеранов;
  • добровольцев;
  • медиков;
  • волонтеров.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение Государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Украина
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Опрос
погода
курс доллара
опрос
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять