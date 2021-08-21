Фото дня. Обворожительные красотки-полицейские позируют для селфи на параде

Девушек заметили на Крещатике, где проходила репетиция мероприятий ко Дню Независимости

Улыбающиеся полицейские фотографируются в центре Киева, на репетиции / Фото: Владислав Мусиенко

В пятницу, 20 августа, в Киеве заметили работников патрульной полиции Киева за интересным занятием – позировали для селфи на репетиции военного парада ко Дню Независимости

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Соответствующее фото обнародовал фотограф Владислав Мусиенко.

Снимок сделали прямо на Крещатике. Там три улыбчивые девушки-патрульные позируют для свежего фото, а их коллега фотографирует. На девушках полицейская форма, фуражки и ботильоны на невысоком каблуке. Рядом с полицейскими барабаны.

Отметим, что за репетицией парада наблюдают местные жители и просто случайные прохожие – их видно на фото сзади патрульных.

Как будут праздновать в столице

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Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение Государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.