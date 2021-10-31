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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Фото дня. Со стульчиками и книжками: в Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
31 октября, 12:16
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За сутки 30 октября в Украине 177 765 человек вакцинировано против COVID-19
В Киеве огромные очереди на вакцинацию
В Киеве огромные очереди на вакцинацию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве образовалась очередь на вакцинацию в НСК "Олимпийский".

Об этом пишет "Сегодня".

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Пункт открывается в 10, но люди тут дежурят уже с 7. Некоторые со стульчиками и книжками пришли, потому что уже не впервые ждут свой укол.

Очередь на вакцинацию. Фото: Юлия Биляченко
Очередь на вакцинацию. Фото: Юлия Биляченко

Фото: Юлия Биляченко
Фото: Юлия Биляченко

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Фото: Юлия Биляченко
Фото: Юлия Биляченко

Фото: Юлия Биляченко
Фото: Юлия Биляченко

Киевское метро "атакуют" антивакцинаторы

Вагоны метро увешены наклейками с надписью "Ковид ложь. Вакцинация убивает". Наклейки заметили в вагонах метро на красной ветке.

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Что делать с антивакцинаторами?

"Борьба с антивакцинаторами – это максимальное информирование населения, ответы на вопросы, которые есть у людей (о вакцине). Тогда я уверен, что таким образом можно будет победить антивакцинаторов, которые есть в каждой стране мира", – сказал экс-министр Минздрава Максим Степанов.

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