Фото дня. В Киеве небо удивило жителей волшебным закатом

Пользователи социальных сетей поделились своими фотографиями заката

В столице кровавый закат озарил небо / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что еще днем в столице сыпал снег, вечером жители смогли насладиться по-настоящему сказочным закатом. Небо приобрело красноватый оттенок.

Фото опубликовал известный фотограф Сергей Ристенко в Facebook.

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Уходящее солнце решило напоследок дня порадовать людей и окрасило небо в разнообразные оттенки золотого, красного и янтарного цветов, подарив очевидцам прекрасный вид.

Горожан порадовал красивый закат / Фото: Facebook

"Марсианский закат", - комментируют фото подписчики.

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Такого сказочного неба давно не было в столице / Фото: Facebook

В Украину вернется непогода

В Украине снова ухудшится погода – объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные порывы ветра.

Ночью в западных и северных областях, а днем по всей Украине будут порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель.

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