Фото дня. В Киеве небо удивило жителей волшебным закатом

Несмотря на то, что еще днем в столице сыпал снег, вечером жители смогли насладиться по-настоящему сказочным закатом. Небо приобрело красноватый оттенок.
Фото опубликовал известный фотограф Сергей Ристенко в Facebook.
Уходящее солнце решило напоследок дня порадовать людей и окрасило небо в разнообразные оттенки золотого, красного и янтарного цветов, подарив очевидцам прекрасный вид.
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"Марсианский закат", - комментируют фото подписчики.
В Украину вернется непогода
В Украине снова ухудшится погода – объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные порывы ветра.
Ночью в западных и северных областях, а днем по всей Украине будут порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).
Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
В Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель.
Раньше мы писали:
- Погода бьет по гипертоникам. Из киевского метро в больницу увезли девушку.
- В Украине на Крещение не будет сильных морозов. В некоторых регионах 19 января следует ожидать мокрый снег и солнце.