Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Фото дня. В Киеве небо удивило жителей волшебным закатом

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 17:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пользователи социальных сетей поделились своими фотографиями заката
В столице кровавый закат озарил небо
В столице кровавый закат озарил небо / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что еще днем в столице сыпал снег, вечером жители смогли насладиться по-настоящему сказочным закатом. Небо приобрело красноватый оттенок.

Фото опубликовал известный фотограф Сергей Ристенко в Facebook.

Реклама

Уходящее солнце решило напоследок дня порадовать людей и окрасило небо в разнообразные оттенки золотого, красного и янтарного цветов, подарив очевидцам прекрасный вид.

Горожан порадовал красивый закат
Горожан порадовал красивый закат / Фото: Facebook

"Марсианский закат", - комментируют фото подписчики.

Реклама

Такого сказочного неба давно не было в столице
Такого сказочного неба давно не было в столице / Фото: Facebook

В Украину вернется непогода

В Украине снова ухудшится погода – объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные порывы ветра.

Ночью в западных и северных областях, а днем по всей Украине будут порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

Реклама

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Угроза войны? Мы узнали, почему в Украине началась волна "минирований" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак С необрезанной пуповиной. В киевское "Окно жизни" подбросили крошечного малыша Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Фото дня. В Киеве небо удивило жителей волшебным закатом Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

6 404

заболело за неделю в Киeвe

+12%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять