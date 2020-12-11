Фото дня. В Киеве около травмпункта выстроилась очередь из скорых

В Киеве 11 декабря около травмпункта на Виноградаре по улице Мостицкой собралось много машин скорой помощи.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Берегите себя и без необходимости не выходите пока из дома", – пишут в Сети.

Напомним, что из-за сложных погодных условий в Киеве множество ДТП, не работает доставка еды, а также отменяют рейсы в аэропортах.

В тренде В Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта

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Ранее мы писали, что киевский фуникулер приостановил свою работу из-за сложных погодных условий.

А также в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.

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