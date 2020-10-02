Фото дня. В Киеве открыли памятник Махатме Ганди

В Киеве открыли первый в Украине памятник Махатме Ганди в Ботаническом саду имени А.В. Фомина.

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Об этом сообщает Киевский национальный университет им. Т. Шевченко.

Так, посольство Индии в Киеве в сотрудничестве с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко открыли памятник в память о Международном дне ненасилия, по случаю 151-летия Махатмы Ганди. Пространство вокруг памятника назван "Оазис мира" в честь философии Махатмы.

"Открытие памятника этому великому человеку в университетском ботаническом саду является проявлением дружбы между нашими странами", – сказал проректор университет им. Т. Шевченко Петр Бех.

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Отметим, он родился 2 октября 1869 года в штате Гуджарат, на западном побережье Индии. По специальности – юрист. Махатма Ганди был лидером ненасильственного движения за независимость Индии против британского колониального господства. Его методы ненасильственного сопротивления, мужество, сострадание и стремление к правде вдохновили лидеров движений за гражданские права и свободы во всем мире.

Напомним, в столице над памятником Данте поглумились вандалы.

А также снова испортили памятник влюбленным – на нем появилась надпись – Free Markiv.

Смотрите видео – в Словении поставили оригинальный памятник Мелании Трамп:

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