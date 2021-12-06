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Фото дня. В Киеве пенсионер на улице просит денег на коммуналку

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
6 декабря, 11:30
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В столице пожилой мужчина ходит на улице с табличкой и пакетом для денег – он просит людей помочь ему с коммуналкой
Пожилой мужчина собирает деньги на коммуналку на улице
Пожилой мужчина собирает деньги на коммуналку на улице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве пенсионер вышел на улицу и просит у прохожих помочь выплатить ему счета за коммунальные услуги.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Пожилой мужчина стоял утром 6 декабря на конечной остановке скоростного трамвая №1К и 3 на улице Старовокзальной возле Центрального Ж/Д вокзала.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

На плечи с двух сторон он повесил таблички на украинском и русском языке, а также пакет для денег. На табличках он написал "Помогите выплатить коммуналку".

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Сколько киевляне заплатят за коммуналку в декабре

С 1 декабря в Украине обновили тарифы на коммуналку. И жителей столицы они не порадуют.

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  • Газ. В декабре сразу 36 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за кубометр. По сравнению с ноябрем снизили ценники только четыре компании.
  • Холодная вода. За воду киевлянам придется заплатить 25,38 грн (с НДС) за 1 куб. м.
  • Электроэнергия. С 11 августа 2021 года украинцы платят за электроэнергию от 1,44 до 1,68 грн/кВт·ч с НДС. Размер тарифа зависит от объема потребления: до 250 кВт/час или больше. Такие расценки будут и этой зимой.
  • Горячая вода и отопление. Тарифы на тепло останутся на уровне прошлого года: 1654,41 грн с НДС за 1 Гкал тепла. За горячую воду придется заплатить 97,89 грн за куб. (квартиры с полотенцесушителями), или 90,54 (без полотенцесушителя).

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