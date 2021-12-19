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Фото дня. В Киеве посреди декабря зацвели деревья

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
19 декабря, 11:09
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Несмотря на 19 декабря в календаре, в столице уже зацвели деревья
В столице зимой зацвели деревья
В столице зимой зацвели деревья / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заметили интересную зимнюю аномалию. На улице Липской в Печерском районе столицы зацвели деревья.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Обычно деревья расцветают весной.

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В Киеве зацвели каштаны в ноябре

В Киеве в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.

"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", – пишут в Сети.

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