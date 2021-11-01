Фото дня. В Киеве заметили максимально защищенного от COVID-19 пассажира

С 1 ноября в столице действуют новые правила карантина

Мужчину заметили в метро / Коллаж "Сегодня"

С 1 ноября столица вошла в красную зону карантина. Теперь ходить в кафе, ТЦ, спортзалы и пользоваться общественным транспортом смогут только вакцинированные. Некоторые жители города серьезно отнеслись к нововведениям.

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Киевский метрополитенофициально сообщил про необходимость вакцинации или отрицательного ПЦР-теста пассажирам для проезда.

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Также люди должны быть в защитных масках. Некоторые к нововведениям отнеслись более, чем серьезно. Мужчина для полной защиты надел респиратор.

Пассажиры решительно настроены обезопасить себя от коронавируса / Фото: Сегодня

Список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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