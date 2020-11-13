Фотофакт. В центре Киева "поселились" потолстевший человек-паук и цыплята с пистолетом

В центре Киева нарисовали необычный мурал. Он появился в серой арке Дома кино, по улице Саксаганского, 6. Тут же расположен Национальный союз кинематографистов Украины.
Рисунок довольно обширный. Здесь можно увидеть потолстевшего человека-паука. Он явно ожирел на карантине и закурил сигаретку.
Рядом с ним двое цыплят. У одного цыпленка в лапке пистолет направленный на практически голого мужчину с сумкой в руках.
На противоположной стороне арки нарисованы еще двое обнимающихся мужчин в шортах и кресло режиссера, а рядом с ним голова в очках. Потолок арки украшен большим подсолнухом, который держит листьями-руками телекамеру.
Рисунки приводят в легкий шок любого, кто заходит в арку. Но мурал на этом не заканчивается. Во дворе на стене дома нарисован голый мужчина, который пытается догнать смайлик. На всей стене написано слово "Молодость".
Необычный мурал был создан в августе этого года в рамках кинофестиваля "Молодость", а его офис находится в этом здании.
Сотрудники офиса пояснили сайту "Сегодня", что в основу рисунка легла тема молодости и молодого кино без границ. Сам же мурал сделан с акцентом на кинематограф.
Достаточно много прохожих останавливается возле арки, чтобы сделать фото. Детям очень нравится необычный человек-паук.
Ранее мы писали, что в Киеве открыли мурал, посвященный сыну Ивана Франко.
А также в центре столицы, на углу дома на пересечении улиц Саксаганского и Эспланадной, появился новый мурал под названием "Угловой".
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