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Фотофакт. В центре Киева "поселились" потолстевший человек-паук и цыплята с пистолетом

13 ноября, 16:42

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Странный мурал появился в арке Дома кино

В центре Киева нарисовали необычный мурал. Он появился в серой арке Дома кино, по улице Саксаганского, 6. Тут же расположен Национальный союз кинематографистов Украины.

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Рисунок довольно обширный. Здесь можно увидеть потолстевшего человека-паука. Он явно ожирел на карантине и закурил сигаретку.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Рядом с ним двое цыплят. У одного цыпленка в лапке пистолет направленный на практически голого мужчину с сумкой в руках.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

На противоположной стороне арки нарисованы еще двое обнимающихся мужчин в шортах и кресло режиссера, а рядом с ним голова в очках. Потолок арки украшен большим подсолнухом, который держит листьями-руками телекамеру.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Рисунки приводят в легкий шок любого, кто заходит в арку. Но мурал на этом не заканчивается. Во дворе на стене дома нарисован голый мужчина, который пытается догнать смайлик. На всей стене написано слово "Молодость".

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
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Необычный мурал был создан в августе этого года в рамках кинофестиваля "Молодость", а его офис находится в этом здании.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Сотрудники офиса пояснили сайту "Сегодня", что в основу рисунка легла тема молодости и молодого кино без границ. Сам же мурал сделан с акцентом на кинематограф.

Достаточно много прохожих останавливается возле арки, чтобы сделать фото. Детям очень нравится необычный человек-паук.

Ранее мы писали, что в Киеве открыли мурал, посвященный сыну Ивана Франко.

А также в центре столицы, на углу дома на пересечении улиц Саксаганского и Эспланадной, появился новый мурал под названием "Угловой".

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Киев центр мурал

Источник: Сегодня

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