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ГБР подозревает киевских полицейских в избиении адвоката (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 15:52
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Инспектор полиции решила таким образом не пускать юриста на место осмотра

Патрульные полицейские и следователи Святошинского управления полиции не давали адвокату выполнить свою работу и даже применяли к нему силу. 30 декабря работники ГБР сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Так, фигурантами уголовного производства являются 3 патрульных и работницы отдела дознания. Само преступление произошло в июле 2020 года при задержании двух предполагаемых торговцев наркотиками.

Адвокат стал случайным свидетелем задержания, после чего начал защищать их права.

Что произошло

"Он предложил правовую помощь и устно заключил с мужчиной и женщиной соответствующее соглашение. Сразу после этого юрист предоставил адвокатское удостоверение и выдвинул правоохранителям законное требование снять с его подзащитных наручники, однако полицейские отказались", – говорится в сообщении.

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Когда же на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, инспектор Святошинского управления полиции решила не пускать юриста на место осмотра. Также она запретила мужчине фиксировать следственные действия на мобильный.

Патрульные выполняли все незаконные указания полицейского, отталкивали адвоката, выбили из его рук смартфон.

Кроме того, мужчину повалили на землю и несколько раз ударили, после чего надели на потерпевшего наручники и доставили в отдел полиции.

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Что им грозит

"Инспектор отдела дознания подозревается во вмешательстве в деятельность защитника с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 397 УК Украины), двое патрульных – в превышении власти, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), а одному инспектору патрульной полиции инкриминируются обе вышеупомянутые статьи", – говорится в сообщении.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Ранее мы писали, что:

КиевадвокатГБР
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