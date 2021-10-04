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ГБР раскрыло масштабную коррупционную схему в Киеве – "отмыли" 60 млрд гривен

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
4 октября, 15:02
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Хищения связаны с работой 128 коммунальных предприятий, на которые бесконтрольно и неэффективно распределяют деньги
ГБР расследует возможные нарушения
ГБР расследует возможные нарушения / Фото: Коллаж: Сегодня

Информацию о масштабной коррупции в работе столичных органов местного самоуправления и коммунальных предприятий обнародовали в Государственном бюро расследований. Системная коррупция чиновников Киевской городской государственной администрации наносит ущерб столице на общую сумму примерно 10 млрд гривен в год.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"Анализ существующей в бюро информации свидетельствует о том, что руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд гривен. По предварительным оценкам системная коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить ущерб территориальной общине Киева на общую сумму примерно 10 млрд грн", - утверждают в Бюро.

Уточняют, что разворовывания связаны с работой 128 коммунальных предприятий, на которые бесконтрольно и неэффективно распределяют деньги.

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На КП направляется ежегодно более 20 млрд гривен. На сегодняшний день ГБР расследует возможные нарушения, допущенные руководством десятка предприятий и их должностных лиц.

Инфографика ГБР
Инфографика ГБР / Фото: ГБР

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"Досудебные расследования продолжаются", – добавляют в учреждении.

Хищения в столице

Ранее СБУ заблокировала схему растраты бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов КП "Киевпастранс" КГГА. Сделка нанесла столичной общине ущерб – 3,5 млн грн.

А бывшего главного бухгалтера Минкульта Украины будут судить из-за избыточного перечисления 420 тыс. грн компании, проводившей конкурс на проект Музея Революции Достоинства.

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