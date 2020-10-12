Где в Киеве может появиться инфекционный госпиталь: названы три локации

Власти заверяют, что пока в больницах достаточно коек для приема пациентов

В Киеве может появиться госпиталь для приема больных COVID-19. Об этом заявил народный депутат Михаил Радуцкий. Якобы по приказу президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

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"Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считаные дни. Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях – в Киеве это может быть Дворец спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы", – написал на своей странице в социальных сетях Михаил Радуцкий.

Как выяснил сайт "Сегодня", речь идет не только о помещении Дворца спорта.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Где в Киеве могут открыть госпитали для больных COVID-19

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Если возникнет такая ситуация, что больницы не будут справляться с наплывом заболевших, то в столице приготовлено три объекта, где можно развернуть госпитали.

"Это помещение Выставочного центра на ВДНХ, Международный выставочный центр на Броварском проспекте и помещение Дворца спорта. Эти три объекта могут быть задействованы под полевые госпитали для приема больных. Они рассчитаны на тысячи человек. Это первоначальные расчеты. Пока никаких команд по созданию таких госпиталей нам не поступало. Мы рассматриваем, какие из этих помещений могут быть задействованы под госпитали. Объекты для этого подготовлены, их владельцы проинформированы, все находятся на стадии готовности. А дальше будем действовать исходя из того, как будет развиваться ситуация", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Фото: А. Марущак "Сегодня"

Какова ситуация на данный момент

В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что в столице пока достаточно койко-мест в городских больницах. И вопрос развертывания госпиталей будет немедленно рассмотрен, если ситуация ухудшится.

"Сейчас максимально готовятся койки в действующих больницах Киева. Их сегодня уже 2700 – это перспективные коммунальные койки. Плюс 200 готовит железная дорога. И 500 коек обещает Академия медицинских наук. Если и эти койки будут заняты больными, тогда будет рассматриваться вопрос о развертывании полевых госпиталей. Для них подобрано три места: Международный выставочный центр на Броварском проспекте, ВДНХ и Дворец спорта. Госпитали будут развертываться при ухудшении ситуации. Мы надеемся, что она не ухудшится и нам удастся избежать наиболее негативного сценария, а для лечения больных будет достаточно имеющегося в городе фонда больничных коек", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город работает над увеличением числа коек в медучреждениях для лечения больных COVID-19 и над обеспечением больниц и медиков всем необходимым.

"Хочу сообщить, что на днях город дополнительно выделил из резервного фонда столицы почти 30 миллионов гривен. Эти деньги потратят на закупку коммунальными медучреждениями средств индивидуальной защиты. За выделенные средства для медучреждений закупят костюмы биологической защиты, бахилы, изоляционные одноразовые медицинские халаты, маски, медицинские перчатки и защитные щитки", – подчеркнул Виталий Кличко.

В марте этого года сайт "Сегодня" уже выяснял, насколько реально открытие инфекционного госпиталя в Киеве

"Мы имеем возможность разместить 7000 пациентов в городских больницах, если в этом будет необходимость. Но вариант развертывания мобильного госпиталя мы рассматриваем. Сейчас ведем переговоры с Международным выставочным центром на Броварском проспекте. В одном из корпусов можно развернуть такой госпиталь в случае необходимости", – рассказали тогда сайту "Сегодня" в КГГА.

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