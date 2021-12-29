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Где в Киеве сдать новогоднюю елку на переработку – адрес

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
29 декабря, 12:01
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Деревья должны быть без упаковки, новогодних украшений и других искусственных материалов
В Киеве можно сдать елку. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве можно сдать елку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 1 января заработает пункт приема и утилизации елок. Он появится в Днепровском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя".

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Куда можно сдать елку?

Пункт приема елок заработает на проспекте Освободителей, 6.

Деревья будут перерабатывать на щепу и весной использовать в производственных нуждах, в частности, для мульчирования лунок высаженных деревьев и кустов. Так, влага будет испарятся медленнее и увеличится содержание питательных веществ в почве.

Отмечается, что елки должны быть без упаковки, новогодних украшений и других искусственных материалов.

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В Украине стартовала продажа елок: насколько подорожало новогоднее дерево

2021 года цены на елки от лесхозов будут в среднем на 30 грн больше.

Информация собрана из официальных сообщений областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.

По данным Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, минимальная цена праздничного дерева составляет 100 грн. В горшке, в зависимости от породы и возраста, стартует от 150 грн. и может быть больше 1000 грн. В Львовской области стоимость новогоднего дерева колеблется от 100 до 350 грн., на франковских рынках — от 150 грн.

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Средняя цена праздничного деревца в Черниговский области – 111 гривен в зависимости от высоты. Однометровое и чуть меньшее деревце стоит 92 гривны, а за трехметровое и выше придется заплатить 615 гривен.

В Киеве и Киевской области цена елки стартует от 114 грн., Кировоградщина продает свои за 150 грн. (до 1 метра), Черкасщина — от 72 грн. В Харьковской области цена за новогоднее деревце начинается с 48 грн. за полметра.

По сообщению Государственного агентства лесных ресурсов Украины на 4 тыс. га. земли выращивают 13.7 млн. елок. Средняя цена по всей Украине — 105 грн. Однако лесоводы рекомендуют приобрести живую елку именно в горшке, чтобы после праздников высадить ее снова. Это хоть обойдется дороже, но такие способы еще больше минимизируют ущерб окружающей среде.

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