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Где в Киеве спастись от лютой жары – бесплатные фонтаны и охладительные рамки

24 июня 2021 15:54

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Пока охладители уже установлены в парке "Отрадный" и в сквере на улице Мартиросяна

Горожане спасаются от жары, купаясь в фонтанах. Фото: kiev.vgorode.ua

Горожане спасаются от жары, купаясь в фонтанах. Фото: kiev.vgorode.ua

Киев переживает рекордную жару, которой город не знал с 1946 года. Медики советуют не выходить на улицу без головных уборов, пить много воды и не находиться длительное время под палящим солнцем. Мы узнавали, где и как киевляне могут бесплатно охладиться в парках города.

Когда появятся охлаждающие рамки

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Сотрудники районных управлений по содержанию зеленых насаждений монтируют специальные охладительные рамки с распылителями воды.

"Охлаждающие рамки только начинают устанавливать в столичных парках и скверах. Пока они уже установлены в Соломенском районе – в парке "Отрадный", заработал распылитель воды в сквере на улице Мартиросяна. В других парках рамки заработают в ближайшие дни", – рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

Фото КО "Киевзеленстрой"

Фото КО "Киевзеленстрой"

Там добавляют, что раньше охлаждающие рамки не устанавливали из-за дождей, покоса травы и уборки территорий в зеленых зонах города.

Отдыхайте у фонтанов!

"Со следующей недели охлаждающие рамки заработают во всех парках города, где их устанавливали ранее. Но охладиться киевляне смогут и возле фонтанов, которые работают в Куреневском парке, Парке партизанской славы, парке Совки. Есть уютный фонтан в Наводницком парке, на Оболонской площади, 6, Контрактовой площади. Мест, где можно спастись от зноя, достаточно много", – добавляют в "Киевзеленстрое".

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Читайте также: В город пришла жара. В Киеве ввели запрет на въезд грузовиков

Напомним, что в Киеве зафиксировали два температурных летних рекорда.

Ранее мы писали, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.

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