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Герой дня. В Киеве мужчина спас собаку во время потопа (видео)

19 июля 2021 17:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Спасаясь от наводнения, собака вылезла на плавающий деревянный "плот"

Мужчина промок до нитки, но спас пса. Фото: коллаж "Сегодня"

Мужчина промок до нитки, но спас пса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня улицами города пронесся ураган. Многие места затопило водой. В интернете появился милый ролик, на котором видно, как мужчина спасает собаку.

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Видео опубликовал LOS SOLOMAS в Telegram.

Инцидент произошел недалеко от станции метро "Академгородок".

Пес не смог самостоятельно добраться до суши. Мужчина помог ему выбраться и на руках перенес в безопасное место.

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"Главное всегда оставаться человеком. Герои не носят плащи. Спасибо таким людям, за веру в то, что не все потеряно", – пишут в Сети.

Ранее мы писали, что в Киеве на Русановке бойцовская собака покусала ребенка.

Напомним, после того, как случился скандал с остановкой якобы нетрезвого нардепа Евгения Брагара, журналисты "Сегодня" вспомнили известный скандал с его участием – как он предлагал пенсионерке продать собаку ради выживания. Мы узнали, что тот пес Шарик, который прославился на всю страну, уже умер.

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