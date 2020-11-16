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Голое дефиле: что грозит девушкам, которые прошлись голышом возле Андреевской церкви (видео)

16 ноября, 11:19

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Все происходило на боковом крыльце Андреевской церкви

На выходных киевлян удивило необычное дефиле под стенами Андреевской церкви. Под святыней прошлись две обнаженные девушки, которых снимал на камеру оператор.

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Короткое видео обсуждают в социальных сетях киевляне.

Пользователи отмечают, что девушки были не полностью голыми, а в шапках и масках.

В Национальном заповеднике "София Киевская" отмечают, что они не давали разрешений на проведение съемок на обзорной площадке Андреевской церкви.

"К нам никто не обращался за разрешением. На обзорную площадку открыт доступ для всех желающих. Об инциденте нам известно. Девушки и оператор зашли быстро на площадку. Они разделись, прошлись и быстро все отсняли. Также незаметно ушли. Свое видео снимали на фоне Подола. Наши охранники узнали у торговцев на спуске, что девушки раздевались еще в нескольких местах на Андреевском, а их оператор проводил съемку. Для чего это было сделано – нам неизвестно", – рассказал сайту "Сегодня" замдиректора по реставрационным и хозяйственным работам Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

В полиции Подольского района сайту "Сегодня" сообщили, что событие зарегистрировано в полиции. Делом занимается местный участковый инспектор полиции.

"Пока личности девушек не установлены. Также непонятно для чего они снимали это видео. Действия девушек расценивается как мелкое правонарушение – хулиганство. Когда их найдут правоохранители, они будут привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф, исправительные общественные работы и даже административный арест до 15 дней, но решение о наказании примет суд", – пояснили в полиции Подольского района столицы.

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Ранее мы писали, что Тарас Цимбалюк с невестой Тиной Антоненко бегали без одежды по полю. Фото и видео актер поделился в Instagram.

Напомним, по Крещатику пробежали голые мужчины. В полиции сказали, что правонарушение было, но просили не спешить с выводами.

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фото полиция Андреевская церковь голые модели

Источник: Сегодня

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