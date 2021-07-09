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"Голосеевскому стрелку" избрали меру пресечения: вердикт

9 июля 2021 17:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В зале суда адвокаты настаивали, что их подзащитного не нужно держать под стражей

Возле зала суда, где избрали меру пресечения Ивану Мартынюку произошел конфликт. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле зала суда, где избрали меру пресечения Ивану Мартынюку произошел конфликт. Фото: коллаж "Сегодня"

Суд избрал меру пресечения "Голосеевскому стрелку", который из ружья ранил одного полицейского и двоих гражданских. Как сообщает корреспондент "Сегодня", вердиктом стал арест на два месяца без права залога.

Хоть адвокаты были против ареста Ивана Мартынюка – мол, обвинение не аргументировало необходимость удержания под стражей. Суд все таки полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и он будет находится под стражей до 7 сентября.

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Отметим, что участники общественной организации "Браття" поконфликтовали с полицией возле зала суда. Закончилось все словесной перепалкой.

Участники конфликта. Фото: "Сегодня"

Участники конфликта. Фото: "Сегодня"

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Напомним, в Киеве полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и еще одного человека на Голосеевском проспекте, после чего закрылся в квартире.

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Как оказалось, конфликт в ЖК "Парк Авеню" начался изначально между старым и новым владельцем квартиры.

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