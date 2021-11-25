Головой об парту и по рукам: под Киевом учительница избивает детей

В Обухове Киевской области учительница младших классов регулярно избивала детей на уроках. Родителям учеников рекомендовали молчать и никуда не обращаться.
Об этом говорится в программе "Сніданок 1+1".
Детали скандала
Как стало известно, учительница ударила первоклассника головой об парту, а еще одного ребенка била по рукам. Это произошло еще в прошлом году, но в школе инцидент замяли.
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Администрация школы просила родителей никуда не обращаться, а школьный психолог учила детей не рассказывать дома о конфликтах.
Ситуация повторилась
На следующий год ситуация повторилась и пострадал второклассник. Он растет без матери и отца, его воспитанием занимается бабушка. Женщина рассказала, что учительница так била ребенка, что у него во рту было полно крови.
"Я сразу же там в вестибюле ему так вывернула губу, а там побито зубами", – рассказала бабушка.
Женщина попыталась поговорить с учительницей по телефону, но та начала кричать в ответ. В школе начали просить бабушку никуда не сообщать об инциденте.
Как оказалось, дети в классе регулярно получают пинки, унижение и жестокость. Они постоянно жалуются и даже отказываются ходить в школу.
Мама другого второклассника после жалоб сына пришла в школу и слушала под дверями кабинета, как проходят уроки. Она была шокирована тем, что происходит и услышала, как психолог уговаривает детей не рассказывать об инцидентах родителям.
Что говорит директор школы
Директор учебного заведения заявила, что у психолога был урок-игра, где с детьми говорили о друзьях, дружбе и секретах, которые нельзя рассказывать. Якобы — это специальная программа для всей начальной школы.
Родители начали объединяться и написали заявление о булинге в администрацию школы и в полицию.
"Конечно, ситуация абсолютна недопустима для образовательного учреждения и, как только было обращение родителей, мы, согласно законодательству, созвали комиссию нашу школьную, пригласили всех участников, тех людей, которые были указаны в этом заявлении, собрали у них все показания. Что могли на уровне школы, мы сделали", – заявила директор школы Виктория Марченко.