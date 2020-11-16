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Голый забег: в переходе станции метро Киева пробежали парни в трусах (видео)

16 ноября, 17:34

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Лишь на одном парне была защитная маска

В Киеве ни дня не проходит без оголенных на улице людей. На этот раз голый забег устроила компания парней в одних трусах. Они пробежали свою дистанцию в подземном переходе станции метро "Площадь Льва Толстого".

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На видео видно, как парни бегут мимо стихийного рынка цветов, который много лет действует в этом переходе. Лишь на одном парне была защитная маска.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Пользователи социальных сетей пишут, что такой флешмоб устраивают парни регулярно, когда что-то проигрывают на спор.
В столичной полиции сайту "Сегодня" сообщили, что к ним не поступали сообщения о хулиганских действиях парней.

"Ранее поступали сообщения на голые забеги на Крещатике и по другим центральным улицам. Например, в 2018 и 2019 годах. Сейчас жалоб на действия парней не поступало, возможно, они появятся позже. Действия парней – это мелкое хулиганство, за которое есть соответствующее наказание", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Ранее мы писали, что на выходных киевлян удивило необычное дефиле под стенами Андреевской церкви. Пользователи отмечают, что девушки были не полностью голыми, а в шапках и масках.

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В Запорожье парни голыми оплачивали товар на кассе:

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Киев забег голые

Источник: Сегодня

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