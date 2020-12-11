Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Город ледяных скульптур. В Киеве природа создала шедевры (фото)

11 декабря, 14:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Красивые фото опубликовали в Сети

В Киеве природа с помощью гололеда создала невероятной красоты скульптуры.

Реклама

Первые фото опубликовали в Сети КП по СЗН Днепровского района в Facebook.

"И, хотя на улице гололед и довольно трудно передвигаться, не забывайте остановиться и насладиться зимней красотой. Красота в мелочах и это действительно невероятно сказочно, не забывайте об этом", – говорится в сообщении коммунальщиков.

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины также поделился удивительными снимками.

Реклама

В тренде
В Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта

В центре Киева не менее красиво – детский памятник основателем украшен ледяными узорами.

Фото: Владимир Журавель/Facebook

Ранее мы писали, что киевский фуникулер приостановил свою работу из-за сложных погодных условий.

Напомним, в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев лед скульптура погода в Киеве

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцинация от коронавируса: как реагируют киевляне и кому нужна в первую очередь (видео)
Вакцинация от коронавируса: как реагируют киевляне и кому нужна в первую очередь (видео)Другие новости
Как в Киеве хоронят умерших от коронавируса: что родственники получают бесплатно
Как в Киеве хоронят умерших от коронавируса: что родственники получают бесплатноДругие новости
Тотальное тестирование на коронавируc: что будет в Киеве
Тотальное тестирование на коронавируc: что будет в КиевеДругие новости
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)Другие новости
В Чернобыле возле АЭС появилась птица с голосом волка и человека
В Чернобыле возле АЭС появилась птица с голосом волка и человекаДругие новости
В Киеве рано вводить жесткий локдаун: прогноз эксперта
В Киеве рано вводить жесткий локдаун: прогноз экспертаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять