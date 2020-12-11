Город ледяных скульптур. В Киеве природа создала шедевры (фото)

В Киеве природа с помощью гололеда создала невероятной красоты скульптуры.

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Первые фото опубликовали в Сети КП по СЗН Днепровского района в Facebook.

"И, хотя на улице гололед и довольно трудно передвигаться, не забывайте остановиться и насладиться зимней красотой. Красота в мелочах и это действительно невероятно сказочно, не забывайте об этом", – говорится в сообщении коммунальщиков.

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины также поделился удивительными снимками.

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В центре Киева не менее красиво – детский памятник основателем украшен ледяными узорами.

Фото: Владимир Журавель/Facebook

Ранее мы писали, что киевский фуникулер приостановил свою работу из-за сложных погодных условий.

Напомним, в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.

Видео: Сегодня

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