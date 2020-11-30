Город окутан гарью. Киевляне снова жалуются на плохой воздух

Запах гари на Лесном массиве, Осокорках, Позняках и на столичных Березняках

Киевляне жалуются на сильный запах гари в понедельник. 30 ноября. Особенно резко ощущалось это сегодня утром. Жители столичной Борщаговки пишут, что из-за неприятного запаха трудно дышать, гарью пахнет и на Отрадном. А оба микрорайона накрыла серая дымка.

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Также жалуются на запах горелого жители Лесного массива, Осокорков и Позняков. Трудно дышать и на столичных Березняках.

В столичной ГСЧС сайт "Сегодня" заверили, что крупных пожаров в этих районах не было.

"У нас зафиксированы только мелкие возгорания, которые уже потушены. А неприятный запах гари и дымка могут быть связаны с погодными условиями, плюс сейчас сезон работы небольших котельных по городу и печного отопления в частном секторе столицы", – пояснили нам в ГСЧС Киева.

Фото: Павел Павлюк / Facebook

Также киевляне жалуются, что дым исходит от микрорайонов, где расположены гаражные кооперативы. Дескать, там владельцы отапливают помещения, жгут мусор и опавшие листья, чтобы сэкономить на вывозе.

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Фото: Людмилы Марченко / Facebook

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В Госпродпотребслужбе столицы сайту "Сегодня" сообщили, что по их данным, сегодня утром в некоторых районах все же были небольшие пожары.

"По состоянию на утро в Киеве были зафиксированы небольшие возгорания из-за чего в воздухе были зафиксированы вредные вещества в незначительном количестве. На данный момент состояние воздуха в городе находиться в норме. Превышение вредных веществ зафиксировано только в местах концентрации большого количества транспорта – проспекты, транспортные развязки", – сообщили сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева.

Фото: Ирина Омельченко / Facebook

Ранее мы писали, что Сеть взорвалась фотожабами на смог и гарь в Киеве – жители столицы, месяц сидящие на карантине, с юмором отреагировали на ЧП.

Спасатели в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где ранее бушевали масштабные пожары, рассказали, откуда в столице взялся дым.

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