Українська
$ 28,47
33,96
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Город окутан гарью. Киевляне снова жалуются на плохой воздух

30 ноября, 14:33

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Запах гари на Лесном массиве, Осокорках, Позняках и на столичных Березняках

Киевляне жалуются на сильный запах гари в понедельник. 30 ноября. Особенно резко ощущалось это сегодня утром. Жители столичной Борщаговки пишут, что из-за неприятного запаха трудно дышать, гарью пахнет и на Отрадном. А оба микрорайона накрыла серая дымка.

Реклама

Также жалуются на запах горелого жители Лесного массива, Осокорков и Позняков. Трудно дышать и на столичных Березняках.

В столичной ГСЧС сайт "Сегодня" заверили, что крупных пожаров в этих районах не было.

"У нас зафиксированы только мелкие возгорания, которые уже потушены. А неприятный запах гари и дымка могут быть связаны с погодными условиями, плюс сейчас сезон работы небольших котельных по городу и печного отопления в частном секторе столицы", – пояснили нам в ГСЧС Киева.

Фото: Павел Павлюк / Facebook

Также киевляне жалуются, что дым исходит от микрорайонов, где расположены гаражные кооперативы. Дескать, там владельцы отапливают помещения, жгут мусор и опавшие листья, чтобы сэкономить на вывозе.

В тренде
В Киеве на журналистку напали на церемонии памяти жертв Голодомора (видео)
Фото: Людмилы Марченко / Facebook
Реклама

В Госпродпотребслужбе столицы сайту "Сегодня" сообщили, что по их данным, сегодня утром в некоторых районах все же были небольшие пожары.

"По состоянию на утро в Киеве были зафиксированы небольшие возгорания из-за чего в воздухе были зафиксированы вредные вещества в незначительном количестве. На данный момент состояние воздуха в городе находиться в норме. Превышение вредных веществ зафиксировано только в местах концентрации большого количества транспорта – проспекты, транспортные развязки", – сообщили сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева.

Фото: Ирина Омельченко / Facebook

Ранее мы писали, что Сеть взорвалась фотожабами на смог и гарь в Киеве – жители столицы, месяц сидящие на карантине, с юмором отреагировали на ЧП.

Спасатели в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где ранее бушевали масштабные пожары, рассказали, откуда в столице взялся дым.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев туман воздух гарь

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Благотворительный проект АТБ собрал первые десять миллионов
Благотворительный проект АТБ собрал первые десять миллионовДругие новости
Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. Репортаж
Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. РепортажДругие новости
Локдаун в Киеве: будут ли работать метро и наземный транспорт
Локдаун в Киеве: будут ли работать метро и наземный транспортДругие новости
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлится
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлитсяДругие новости
Новые уловки и развлечения: как нарушали карантин в Киеве в последний уикенд запретов
Новые уловки и развлечения: как нарушали карантин в Киеве в последний уикенд запретовУкраина
Огромные очереди,
Огромные очереди, "дистанционка" и метро. Что говорят о локдауне местные властиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять