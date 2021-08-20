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Город перекрыт. В Киеве проходит репетиция парада – военная техника выстроилась в колонну (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 августа, 16:19
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В центре остановилось движение по улицам – Крещатик, Большая Васильковская и Набережно-Крещатицкая
В столице пробки из-за репетиции парада. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице пробки из-за репетиции парада. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 20 августа, проходит репетиция парада ко Дню Независимости. Как сообщает корреспондент "Сегодня", колонна военной техники двигается по проспекту Победы к центру города.

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Возле метро "Льва Толстого" уже нельзя проехать. Там собирают большой турецкий беспилотник прямо на проезжей части.

Всего было запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа – в эти дни в городе будет затруднено движение.

Военные авто готовятся ехать в сторону центра. Фото: "Сегодня"
Военные авто готовятся ехать в сторону центра. Фото: "Сегодня"

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Весь город перекрыт из-за колон с авиа и военной техникой.

Движение в столице остановилось. Фото: "Сегодня"
Движение в столице остановилось. Фото: "Сегодня"

Как свидетельствуют онлайн-карты Google-maps, центр уже перекрыт.

Карта пробок. Фото: Гугл-карты
Карта пробок. Фото: Гугл-карты

В частности, перекрыт Крещатик, Большая Васильковская и Набережно-Крещатицкая. Они будут перекрыты с обеда до полуночи.

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Так выглядит сейчас Крещатик. Фото: Гугл-карты
Так выглядит сейчас Крещатик. Фото: Гугл-карты

Что запланировано на День Независимости

В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.

Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу четыре "коробки":

  • кинологическое подразделение со служебными собаками;
  • военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";
  • курсанты Национальной академии;
  • сводный оркестр.

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