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Город "стоит" в пробках. Как в Киеве проходит репетиция парада ко Дню Независимости (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 августа, 17:19
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Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа – в эти дни в городе будет перекрыто движение
Колонна военных идет по Крещатику. Фото: коллаж "Сегодня"
Колонна военных идет по Крещатику. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 18 августа, проходит репетиция парада ко Дню Независимости. Как сообщает корреспондент "Сегодня", колонна двигается по Крещатику и выстроится в центре города на Майдане.

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Запланировано несколько прохождений, до тех пор, пока руководство Минобороны не поставит хорошую оценку.

Колонна движется на Майдан Незалежности. Фото: "Сегодня"
Колонна движется на Майдан Незалежности. Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня"

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Возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

  • автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
  • троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94 Н;
  • трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня"

В столице образовались огромные пробки. Об этом свидетельствует Google-карта.

Пробки в столице. Фото: Google-maps
Пробки в столице. Фото: Google-maps

В частности, перекрыт Крещатик, Большая Васильковская и Набережно-Крещатицкая. Они будут перекрыты с обеда до полуночи.

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Следующие репетиции парада запланировали на 20 и 22 августа. В эти дни в столице будут действовать аналогичные ограничения.

Что запланировано на День Независимости

В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.

Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу четыре "коробки":

  • кинологическое подразделение со служебными собаками;
  • военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";
  • курсанты Национальной академии;
  • сводный оркестр.

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